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  4. Erman Toroğlu oluşan yeni fikstüre isyan etti! ''Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş''

Erman Toroğlu oluşan yeni fikstüre isyan etti! ''Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş''

18.12.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrası maçlar ertelenmiş ve bu hafta oynanacak karşılaşmalar ileriki haftaya ötelenmişti. Bu durum hakkında yorum yapan Erman Toroğlu, durumun Galatasaray'a yaradığını ve Fenerbahçe'nin aleyhine işlediğini ifade etti.

Süper Lig'de erteleme kararı sonrası oluşan yeni fikstür ortalığı karıştırdı. Normal şartlarda Galatasaray'ın Sivas deplasmanına gitmesi beklenirken, erteleme kararı sonrası bu hafta oynanacak maçlar ötelendi. Sarı-kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanı yerine, kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeye isyan etti.

Canlı Skor

"BEN BU İŞİ ÇÖZEMEDİM"

"BEN BU İŞİ ÇÖZEMEDİM"

"Ben bu işi çözemedim. Maçlar oynanacaksa, kaydırılarak oynanması lazımdı."

"BAZI TAKIMLAR ÇAMUR YAPACAK TABİİ"

"BAZI TAKIMLAR ÇAMUR YAPACAK TABİİ"

"Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan 2 takım var zaten."

"BU OLAY OLMASAYDI..."

"BU OLAY OLMASAYDI..."

"Bu olay olmasaydı Fenerbahçe içeride Konya ile oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı."

"DEĞİŞİNCE NE OLDU?"

"DEĞİŞİNCE NE OLDU?"

"Değişince ne oldu? Fenerbahçe, Kayseri'ye gidiyor. Galatasaray'da evinde Karagümrük ile oynuyor."

"FENERBAHÇE'YE TUZAK"

"FENERBAHÇE'YE TUZAK"

"Hocam şimdi ben futbol adamıyım. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu. Çok net."

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