Erman Toroğlu oluşan yeni fikstüre isyan etti! ''Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş''

Süper Lig'de erteleme kararı sonrası oluşan yeni fikstür ortalığı karıştırdı. Normal şartlarda Galatasaray'ın Sivas deplasmanına gitmesi beklenirken, erteleme kararı sonrası bu hafta oynanacak maçlar ötelendi. Sarı-kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanı yerine, kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeye isyan etti.
"Ben bu işi çözemedim. Maçlar oynanacaksa, kaydırılarak oynanması lazımdı."
"Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan 2 takım var zaten."
"Bu olay olmasaydı Fenerbahçe içeride Konya ile oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı."
"Değişince ne oldu? Fenerbahçe, Kayseri'ye gidiyor. Galatasaray'da evinde Karagümrük ile oynuyor."
"Hocam şimdi ben futbol adamıyım. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu. Çok net."