Erman Toroğlu oluşan yeni fikstüre isyan etti! ''Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş''

Süper Lig'de erteleme kararı sonrası oluşan yeni fikstür ortalığı karıştırdı. Normal şartlarda Galatasaray'ın Sivas deplasmanına gitmesi beklenirken, erteleme kararı sonrası bu hafta oynanacak maçlar ötelendi. Sarı-kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanı yerine, kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeye isyan etti.

