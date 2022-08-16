Erol Köse'den yıllar sonra gelen bomba 'Hande Yener - Demet Akalın' itirafı! "Seni lanetliyorum"

Erol Köse, bir YouTube programında Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sorularını yanıtladı. Gülşen, Hande Yener, Nez, Mustafa Sandal ve Deniz Arcak gibi sayısız ismin kariyer basamaklarını tırmanmasında büyük payı olan ünlü prodüktör Erol Köse yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uzun yıllar müzik sektöründe çalışan ünlü isimlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Erol Köse'nin Hande Yener ile ilgili yaptığı itiraf ise programa damga vurdu.

EROL KÖSE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "HANDE'YE HARCADIĞIM PARAYI DÜNYADA KİMSE HARCAMAMIŞTIR"

Hande Yener'e harcadığı parayı dünyada kimsenin harcamadığını söyleyen Erol Köse "Madonna'nın yönetmenlerine klip çektirdim. Hepsini buldum. Ama Hande çok vizyonerdir" ifadelerini kullandı.

"HANDE YENER İLE ÇOK BÜYÜK KAVGA ETTİM" Bir dönem elektronik müziğe yönelmesi nedeniyle Hande Yener ile çok büyük kavga ettiğini belirten Erol Köse, "Ona, 'Sınır Romeo, ondan sonrasını sadece elektronik müzik çalan kulüplerde dinleyebilirsin' dedim. Hande, yine de yapmak istediğini söyledi"

"HANDE'Yİ AÇ KALIRSIN DİYE UYARDIM" Hande Yener'i "Aç kalırsın" diye uyardığını söyleyen ünlü prodüktör ünlü şarkıcının "Denemezsem öleceğim" dediğini ifade etti. Köse sözlerini şöyle sürdürdü:

"HANDE YENER, AÇ KALDIĞI İÇİN MECBUR GERİ DÖNDÜ" "Patronun olarak seni lanetliyorum ama kişi olarak tebrik ediyorum. Aç kalacağını biliyordu ve bunu tercih etti.