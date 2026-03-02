SPOR

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor: Sosyal medya karıştı

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ve Beşiktaş'ın kilit ismi Ndidi, Nijerya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. İki futbolcu, ay sonunda savaş gölgesindeki İran deplasmanına çıkacak. Güvenlik kaygıları taraftarları tedirgin ederken şu ana kadar federasyon programda değişikliğe gitmedi.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın golcü ismi Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.

AY SONUNDA GİDİYORLAR

Süper Lig'deki dikkat çekici performanslarıyla milli daveti hak eden iki yıldız, ay sonunda oynanacak hazırlık maçı için İran'a gidecek.

SAVAŞIN ORTASINDA MAÇ

Nijerya Milli Takımı, Avrupa liglerindeki önemli isimlerden oluşan geniş bir kadroyla İran deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak ABD destekli İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar, maçın İran topraklarında oynanacak olmasını gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Tüm bu belirsizliklere karşın Nijerya Futbol Federasyonu şimdilik programda herhangi bir değişikliğe gitmezken taraftarlar bu duruma sosyal medyada tepki gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
İran Nijerya son dakika savaş galatasaray milli takım Osimhen Wilfred Ndidi
