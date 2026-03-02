1 Mart akşamı Survivor'da kim elendi? Seda mı Büşra mı?

1 Mart 2026 Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 bölümünde heyecan doruktaydı. Haftanın eleme düellosu sonrası toplanan Kader Konseyi’nde adaya veda eden isim belli oldu. Ödül oyunu, kıran kırana mücadele ve nefes kesen düellonun ardından izleyiciler “Survivor kim elendi, kim gitti?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Seda ile Büşra arasındaki kritik düello gecenin kaderini belirledi.

Survivor'da haftanın eleme adayları Beyza, Seren Ay, Büşra ve Seda olmuştu. Seren Ay ve Beyza yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Seda ve Büşra kaldı. Düelloyu kazanan isim ise Seda oldu.

SURVİVOR'DAN KİM GİTTİ?

Düelloyu kaybeden Büşra Survivor 2026 Kader Konseyi'ne geldi. Karşı takımın kendisini almasını bekleyen Büşra şok yaşadı.

Kader Konseyi'nde mavi takımda Büşra için oylama yapıldı. Mavi takım Büşra'yı takımlarına almayı kabul etmedi. Survivor'dan bu hafta elenen isim Büşra oldu.

Seyirci de Büşra'nın elenmesine sevindi. Sosyal medyada "Bir daha gelmemen dileğiyle", "İyi oldu", "Mavi takımın almamasına şaşırıyor bir de", "Mavi takım ters köşe yaptı", "Ortalığı karıştırıyordu iyi oldu" yorumları yapıldı.