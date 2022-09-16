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Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

16.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Hacıoğlu, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin her zaman hatırlanması gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İki yıldır Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenleme gayreti içerisindeyiz. Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Yarbay Ali Bey, Tekirdağ'ın Dedecik köyündendir. Tekirdağ'ın en eski yerleşim yerinin, mahallesinin adı da Ertuğrul Mahallesi'dir. Ertuğrul ismini Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi'den alıyor. 1890'da Japonya'da batan fırkateynin ismi Ertuğrul. 1975'te Kıbrıs çıkarmasında en önemli geminin adı da Ertuğrul. Bu gemi Gazi unvanını da almıştır. Bu manada Ertuğrul bizim için önemli. Bizim için en önemlisi, 1928 senesinde harf inkılabı için Atatürk'ün Tekirdağ'a geldiği yatın adı da Ertuğrul..."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan da Ertuğrul Fırkateyni'nin yola çıkışı ve batış sürecinde yaşananlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, "Ertuğrul Fırkateyni Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

Programın ardından katılımcılara lokma ikram edildi.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Fatih Bozboyacı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

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Tekirdağ anma ertuğrul firkateyni

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