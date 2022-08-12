ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İ.P'nin kullandığı 06 CLM 693 plakalı araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem deresi mevkisinde F.S. idaresindeki 01 YG 526 plakalı kamyonetle çapıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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