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Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

12.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İ.P'nin kullandığı 06 CLM 693 plakalı araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem deresi mevkisinde F.S. idaresindeki 01 YG 526 plakalı kamyonetle çapıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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trafik kazası Erzincan

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