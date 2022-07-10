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Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

10.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Kemah ile halkın yoğun ilgi gösterdiği Ekşisu Mesire Alanı'na giden kara yolunda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde helikopterle denetim yaptı.

Denetime katılan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Refik Yılmaz ve beraberindeki ekip, havadan tespit ettikleri hatalı sürücüleri telsiz aracılığıyla uygulama noktalarına bildirdi.

Kara yollarındaki araç yoğunluğunu havadan denetleyen ekipler, hatalı ve kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için bayram tatili süresince ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

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