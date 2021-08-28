YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

28.08.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı.

Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda sırasında kaçmaya çalışan sığınmacılar, polis ekiplerince yakalandı.

Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:28
İkindi
16:10
Akşam
19:08
Yatsı
20:31

Erzincan Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.