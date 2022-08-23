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Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

23.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı.

Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

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Erzincan İnek afad kurtarma

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