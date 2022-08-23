ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı.
Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.
Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı
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