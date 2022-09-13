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Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

13.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, valilik organizesinde, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a gönderildi.

Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla, valilik binası önünde düzenlenen programda, sel felaketinden etkilenen Pakistan için toplanan 5 bin koli gıda ve 400 hijyen seti ekiplerce tırlara yüklendi.

Törende konuşan Vali Makas, Pakistan'ın büyük bir felaket yaşadığını, Erzincanlıların da buna sessiz kalmadığını söyledi.

Pakistan'ın belki çağın en büyük sel felaketini yaşadığını ve ülkenin yaklaşık üçte birinin sular altında kaldığını hatırlatan Makas, şunları kaydetti:

"Erzincanlı canını ortaya koydu ve şu an 4 tırla beraber 5 bin paket topladı. 5 bin gıda paketini can Erzincanlı kendi rızkından, kazancından artırarak Pakistan'a yolluyor. Pakistan için ne yapsak azdır. Biz de can Erzincan ile ne kadar gurur duysak azdır."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise yardımlarda katkısı olan tüm Erzincanlıları yürekten kutladığını belirtti.

Yapılan duanın ardından yardım tırları Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Pakistan sel felaketi

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