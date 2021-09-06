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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

06.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kent genelindeki okullarda temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, belediye ekipleri, bugün başlayan eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilde 137 bin 685 öğrencinin eğitim öğretim hayatına başladığını hatırlattı.

Öğrencilerin sağlığı için ders zili öncesi eğitim yuvalarını baştan aşağı temizlediklerini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda hummalı çalışma yaptı. Nasıl ki 1600 okulumuzu bakım ve onarımdan geçirdiysek eğitim yuvalarımızı aynı hassasiyetle temizledik. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek, eğitimli, nitelikli, çalışkan, vatanını ve milletini seven insanlarla mümkündür. Medeniyetimizin temeli ve önceliği olan eğitim, istikbalimizin emanetçisi çocuklarımızın fen bilimleri, temel bilimler ve pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da önemli fırsattır."

Sekmen, geleceğin teminatı öğrencilerin, eğitim neferi öğretmenlerin gözetiminde vatanına ve milletine bağlı sağlam nesil olarak yetiştirildiğini anımsatarak, eğitim öğretim yılının Erzurum ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden okullarda temizlik seferberliği
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