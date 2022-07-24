Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği tamamlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" üç gün boyunca Türkiye'nin birçok yerinden binlerce astronomi meraklısını buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Konaklı Kayak Merkezi'nde çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 22 Temmuz'da açılışını yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun videokonferansla katıldığı etkinlik, Diyarbakır ve Van'ın ardından, Türkiye'nin farklı kentlerinden her yaştan uzay ve astronomi tutkununun yeni "Göğe Bakma Durağı" oldu.

Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG'ı da ziyaret etme olanağı buldu. Konaklı Kayak Merkezi'nden 10 kilometre mesafedeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi'ne telesiyejin yanı sıra kara yoluyla da ulaşım sağlandı.

Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran 1800 kişi arasından 600'ü kurayla belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne de katılmak için gençler, aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi.

- 480 saat gece,16 saat güneş gözlemi yapıldı

Halka açık hale gelen etkinliğin ikinci gününde, her yaş grubundan astronomi meraklılarının katıldığı seminerler, yarışmalar, gök bilimleriyle ilgili birçok faaliyet düzenlendi.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinliğe katılan binlerce kişi, 3 gün boyunca TÜBİTAK ekiplerince kurulan 30 teleskoptan uzayın derinliklerini inceleyip, gözlemledikleri gezegenler, Ay ve yıldızlarla ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

Heyecan verici bu gökyüzü gözlem etkinliğinde 30 teleskop kullanılarak, 3 gün, 2 gece boyunca 480 saat gece gözlemi,16 saat güneş gözlemi gerçekleştirildi. 20'den fazla heyecan verici gök cismi görüntülendi, 10 saatin üzerinde gökyüzü anlatımı yapıldı.

Etkinlik boyunca 13 bilim insanı seminer verdi, 20 saati aşkın atölye ve bilimsel aktivite gerçekleştirildi.

Son geceyi alanda kurulan çadırlarda geçiren katılımcılar, bugün 3 günlük "Göğe Bakma Durağı"na son verdi.

Ekipler, kurulan stantları, TÜBİTAK ekipleri ise gözlem için konuşlandırılan teleskopları büyük bir hassasiyetle topladı.