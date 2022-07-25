Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı

Avrupa'nın en büyük teleskobunun bulunduğu Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) eteklerinde, 3 gün süren Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaklaşık 10 bin kişi, teleskopların başına geçerek gökyüzünü izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlendi.

Gençlerle birlikte uzay gözlemi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük teleskopuna ev sahipliği yapacak DAG'da açıklamalarda bulundu.

Varank, 4 metre çapında ve 4 ton ağırlığındaki aynanın teleskopun içine yerleştirilmesiyle kurulumunun bu sene tamamlanacağını belirterek, "Bu teleskopa eklediğimiz farklı teknolojilerle Hubble Teleskobu'ndan alabildiğinizden daha yüksek çözünürlükte görüntü almanız mümkün olacak. James Webb Teleskobu gibi kızıl ötesi gözlem yapabilecek. Bir sonraki uzay keşfi bu teleskoptan, Erzurum'dan çıkabilir." ifadelerini kullandı.

- 500 çadır kuruldu

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisini artırmayı hedefleyen Erzurum Gözlem Etkinliği'ne 71 ilden 1800 kişi katılım için başvurdu, katılan 600 kişi kurayla belirlendi. 3 bin 170 rakımlı Karakaya Zirvesi'ndeki gözlem alanına 500'e yakın kamp çadırı kuruldu. Etkinlik süresi boyunca alana yaklaşık 10 bin kişi giriş yaptı.

Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van etkinliklerinde olduğu gibi Erzurum'da da halka açık bölümüne büyük ilgi gösterildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, ülke genelinde rekor sıcakların yaşandığı bir dönemde geceleri sıfırın altında seyreden soğuk havaya rağmen üç gün boyunca uzayın derinliklerini keşfetti.

TÜBİTAK'ın uzman ekipleri tarafından kurulan 30 teleskop ve 5 ayrı gözlem istasyonunda Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar gözlemlendi. 3 gün, 2 gece boyunca 20'den fazla gök cismi görüntülendi, 10 saatin üzerinde gökyüzü anlatımı yapıldı.

- Akademik sohbetler düzenlendi

​​​​​​​Konferans salonu olarak kurulan etkinlik çadırında, bilim insanları tarafından Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve Erzurum'da kurulumu süren DAG'ın tanıtımı yapıldı.

Gözlem etkinliği süresince gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Konaklı Kayak Merkezi'ndeki etkinlik alanına kurulan stantlarda ise ebru ve hüsnühat sanatı, müzik, sokak tiyatrosu, uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlendi. Bilek güreşi, floor curling, dart, geleneksel okçuluk ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları gibi sportif faaliyetler de yapıldı.

- Yılın son etkinliği Antalya'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998'de başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor.

Turgut Uyar'ın şiirinden esinlenerek oluşturulan, "Göğe Bakma Durağı" mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri Diyarbakır, Van ve Erzurum'un ardından 18-21 Ağustos'ta Antalya'da final yapacak.