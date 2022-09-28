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Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

28.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce, yaklaşık 2 bin 300 rakımda oluşturulan "Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı"nın açılışı yapıldı.

Vali Okay Memiş, açılışta, inanç turizminin önemli duraklarından Abdurrahman Gazi bölgesine yapılan ekoturizm alanının, sevindirici bir hizmet olduğunu söyledi.

Yüksek rakımda ağaç yetiştirmenin zorluklarına değinen Memiş, "Biz ormanları dikip buraları güzelleştirdikçe daha fazla otel gelecek. Bu da gençlere daha fazla iş imkanı sağlamak demek. Erzurum'un dünya kenti olmasında, bir ağaç dikmenin şehre kattığı güzelliğin yanında bu kadar önemli sonuçları var." dedi.

Memiş, vatandaşları alandan faydalanmaya davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ekoturizm alanının, kent halkına önemli katkılar sağlayacağını, şehirle bitişik bölgeye vatandaşların ilgi göstereceğini belirtti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da 193 hektarlık alana sahip ekoturizm sahasının, Abdurrahman Gazi Orman Parkı'na entegre edildiğini anlattı.

Alanının, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğunu dile getiren Ayatay, bölgede, 7 bin 300 metre yürüyüş yolu, 3 bin 800 metre bisiklet parkuru, 1 seyir terası ve fotoğraf çekim alanı, 30 dinlenme bankı ve yağmur barınağı gibi tesislerin bulunduğunu kaydetti.

Dualarla açılışı gerçekleştirilen alanda katılımcılar, doğa yürüyüşü yaptı.

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum açılış alan ekoturizm

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