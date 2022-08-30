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Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

30.08.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi.

Kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen araç sahipleri araçlarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla korna ve siren sesleri eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerledi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'na gelen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Motosiklet ekibinin kısa gösterisinin ardından ekipler ve vatandaşlar 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 100'üncü yıl marşı eşliğinde bayrağı bir süre dalgalandırdı.

Daha sonra Türk bayrağını omuzlarına alan vatandaşlar, cadde üzerinde tekrar Çifte Minareli Medrese'ye doğru yürüdü.

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Erzurum Off-Road

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:21
İkindi
16:02
Akşam
18:58
Yatsı
20:21

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