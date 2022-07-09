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Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

09.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentten, yılın başından bu yana toplam 5 bin 20 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen, 2 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.

Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 363 düzensiz göçmen, 2 farklı charter seferiyle Kabil'e gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak' tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden, 3 bin 629 Afganistan, bin 112 Pakistan ve 279 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 5 bin 20 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

- Kentten, yılın başından bu yana toplam 5 bin 20 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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