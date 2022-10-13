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Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

13.10.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Çocuklarımıza bu eğitimi vermek zorundayız. 'Ağaç yaşken eğilir' prensibinden hareketle çocuklarımıza bu trafik kurallarını hatırlatıyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verileceğini belirterek, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Vali Memiş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Aziziye ilçesindeki trafik eğitim parkını ziyaret etti.

Burada ilçedeki Zübeyde Hanım İlkokulundan gelen 50 öğrenci ile bir araya gelen Memiş, öğrencilerle sohbet etti.

Etkinlik kapsamında trafik polisleri, trafik levhalarını öğrencilere eğlenceli bir şekilde anlattı.

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de trafik kurallarına uyulması ve trafik güvenliği konusunda hassas davrandıklarını söyledi.

Erzurum'un iklim şartları bakımından çok zor şehir olduğunu belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı anaokulu ve ilkokuldan itibaren bu konuda bilinçlendiriyoruz. Her yere polis ve jandarma dikemezsiniz. Her yere trafik levhaları ve kavşak yapamazsınız. Bunları yapsak bile, örneğin bölünmüş yol olmasına rağmen halen trafik kazaları oluyor. Onun için önce insanımızın eğitimini halletmemiz lazım. İtiraf etmem gerekir ki Erzurum'da en çok zorlandığımız alan trafik kurallarına uyma konusu. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyorum. Ben bu ilin valisi olarak hemen hemen bütün trafik kurallarına uymaya gayret ediyorum."

- "Ağaç yaşken eğilir"

Memiş, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaya davet etti.

Trafik uygulamalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Memiş,"Bu bir sorumluluk hadisesi. Çocuklarımıza bu eğitimi vermek zorundayız. 'Ağaç yaşken eğilir' prensibinden hareketle çocuklarımıza bu trafik kurallarını hatırlatıyoruz. Çünkü çocuk anne babasını aracındayken ikaz ediyor. Benim çocuklarım da küçükken aynı şekilde beni ikaz ediyorlardı. Biz de İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu farkındalığı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar kent genelindeki 27 bin öğrencimize bu eğitimleri vermiş olacağız." diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan da trafik eğitim parkı hakkında bilgiler vererek parkın 28 dönümlük bir alana kurulduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitime katılan öğrenciler trafik polislerinin uzaktan kumanda ile kontrol ettiği akülü araçlarla kendileri için hazırlanan alanda sürüş keyfi yaşadı.

İl Emniyet Müdürü Tuncer de öğrencilerle sohbet ederek onlara kırmızı düdük hediye etti.

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

- Vali Okay Memiş: - "Çocuklarımıza bu eğitimi vermek zorundayız. 'Ağaç yaşken eğilir' prensibinden hareketle çocuklarımıza bu trafik kurallarını hatırlatıyoruz"

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

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