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Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

06.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu: - "Özelikle Kovid-19 pandemi sürecinde anne sütünün içerdiği bağışıklık maddeleri bebeğe ekstra koruyucu güç katıyor. Bu anlamda bütün anne ve anne adaylarından, herkesten özelikle emzirmeyi teşvik için destek istiyoruz"

Erzurum Şehir Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle ebe, hemşire ve doktorlardan oluşan ekip, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gebeleri, anne sütü ile aşının önemi konusunda bilgilendirdi.

Hastaneye kontrole gelen gebelere bilgilendirici broşür de dağıtan sağlıkçılar, çocuklara da turuncu renkte balonlar hediye etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu, gazetecilere, anne sütünün öneminin bütün dünyaca tartışmasız olarak bilindiğini söyledi.

Anne sütünün faydasını annelere ve bütün topluma anlatmak için etkinlik yaptıklarını ifade eden Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanede doğum yapan her anneye emzirme eğitimi veriliyor. Hiçbir ek formül veya ek gıda, anne sütünün yerini tutmuyor. Sağlıklı nesil için ilk 6 ayda başka ek gıda vermeden bebeklere anne sütü öneriyoruz. Özelikle Kovid-19 pandemi sürecinde anne sütünün içerdiği bağışıklık maddeleri bebeğe ekstra koruyucu güç katıyor. Bu anlamda bütün anne ve anne adaylarından, herkesten özelikle emzirmeyi teşvik için destek istiyoruz. Çünkü anne sütü gerçekten ulaşılması kolay, ekonomik pratik her daim ılık olan ve tüketilmeye hazır gıda."

Doç. Dr. Kadıoğlu, anne sütünden Kovid-19 virüsünün bebeğe geçtiğine dair kanıtlanmış bir bilginin olmadığına dikkati çekerek, sağlıklı bebekler ve ruhsal, fiziksel psikolojik her türlü sağlık için anne sütünü önerdiklerini dile getirdi.

Bebeğin maruz kalacağı diğer hastalıklar açısından da anne sütünün çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Anne Kovid-19'a yakalansa bile mutlaka bebeği emzirmeye devam etmeli, sadece maskeyle yüzünü kapatması yetiyor. Anne sütünden direkt hastalık geçen bir kanıtsal bilgi yok ve hatta Kovid-19 aşısını da bütün gebelere gebeliğin her döneminde öneriyoruz. Özellikle son 3 aya girmeden önce gebeler aşılarını tamamlamalı. Gebeler Kovid-19'a zor yakalansa bile yakalandıklarında hastalığı çok ağır geçiyor, bu nedenle aşı ve emzirme çok kıymetli ve önemli."

Gebeler aşı ve anne sütünün önemi konusunda hastanede hafta boyunca bilgilendirilecek.

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

- Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu: - "Özelikle Kovid-19 pandemi sürecinde anne sütünün içerdiği bağışıklık maddeleri bebeğe ekstra koruyucu güç katıyor. Bu anlamda bütün anne ve anne ad

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı

Erzurum'da gebelere Kovid-19'a karşı anne sütüyle aşının önemi anlatıldı
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