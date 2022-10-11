Erzurum'da genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespit üzerine 2'si kadın olan Ç.F.E, Ş.C, B.Ö. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde ölümü şüpheli bulunan Köç'ün kayıp olmadan bir gün önce ve olay günü görüştüğü kişiler tespit edildi.

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