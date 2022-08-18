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Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum-İspir kara yolu Toprakkale Mahallesi yakınlarında, Cafer A. idaresindeki 41 LF 998 plakalı otomobil ile Serhat B. yönetimindeki 27 AHY 396 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Cafer A. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Zahire A. ile diğer araç sürücüsü Serhat B. ve Orhan A. yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere, Cafer A'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen iki araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Erzurum kaza ölü yaralı

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Zafer Eczanesi
Palandoken
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Palandoken
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