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Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

13.10.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altındaki çocuklar, veda hutbesini okudu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, buradaki konuşmasında, Hz. Muhammed'in 1451 yıl önce sosyal hizmetin temelini oluşturduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in yaşantısından kısa kısa örnekler veren İlbaş, kentteki yöneticiler olarak Hz. Muhammed'in yolundan giderek bir hizmet vermeye çalıştıklarını aktardı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Gençleri milli ve manevi değerler ile eğitmek gerektiğini belirten Polat," Onları hayata hazırlamak çok önemli. Yavrularımız dinimizi çok iyi öğrenmeli. Peygamberimiz yeryüzüne bir öğretmen olarak eğitici olarak gönderildi. Toplumu eğitmesi için gönderildi. Bizim Peygamberimizi ve Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmemiz lazım. Sevgili gençler hayatta her şey olabiliriz. Ama ahlaklı bir birey olmak için dinimizin emirlerini çok iyi öğrenmeliyiz, çok iyi anlamalıyız." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut ise Mevlid-i Nebi Haftasının anlam ve öneminden bahsederek, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1451'nci yılının insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Günün anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından koruma altındaki çocuklar, Hazreti Peygamberi anlatan şiirler ve ilahiler seslendirdi.

Duygusal anların yaşandığı programa, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ve diğer ilgililer katıldı.

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

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