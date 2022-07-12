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Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

12.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Kongre Caddesi'ndeki 3 katlı apart otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Otelde kalanlar polislerce tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangın, otelde hasara sebep oldu.

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

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