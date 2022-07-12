Erzurum'da otelin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Kongre Caddesi'ndeki 3 katlı apart otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Otelde kalanlar polislerce tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangın, otelde hasara sebep oldu.
Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu
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