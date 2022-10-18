Erzurum'da park ve bahçeler, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.
Sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden olan Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesine ait Botanik Park'ta, farklı tür ağaç, çalı ve çiçeklerden oluşan 150 bitki çeşidi bulunuyor.
Gölet, ahşap köprü, pergola, kameriye, hayvanat bahçesi ve taşlı yolların da yer aldığı park, 350 dönümlük alanıyla sonbaharda vatandaşların gezinti yapıp vakit geçirdiği mekanların başında geliyor.
Şu sıralar sarı, kırmızı, mor ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlarla ayrı bir güzellik sunan park, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.
Şehirdeki diğer park ve bahçelerin yanı sıra Atatürk Üniversitesi kampüsündeki ağaçlar da sararan yapraklarıyla ayrı güzellik sunuyor.
Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu
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