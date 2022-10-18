Şehirdeki diğer park ve bahçelerin yanı sıra Atatürk Üniversitesi kampüsündeki ağaçlar da sararan yapraklarıyla ayrı güzellik sunuyor.

Şu sıralar sarı, kırmızı, mor ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlarla ayrı bir güzellik sunan park, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.

Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu

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