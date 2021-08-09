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Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

09.08.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sonrası oluşan selden dolayı kara yolu trafiğe kapandı, bir firmaya ait şantiye sular altında kaldı.

Erzurum'un Oltu ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kurupınar mevkisinde, sağanak sonrası oluşan sel, su birikintisine sebep oldu.

Etkili olan sel sonucu kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin temizleme yaptığı yol, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

Selin etkili olduğu Kurupınar mevkisine 100 metre mesafedeki bir şantiye sular altında kaldı.

Ayrıca su altında kalan bazı ekili ve dikili alanlar zarar gördü.

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'da selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı
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sel Erzurum

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