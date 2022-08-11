Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'nin canlı hayvan varlığında önemli yere sahip olan Erzurum'da süt verimini ve kalitesini artırmak amacıyla başlatılan "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesi, sağladığı katkılarla üreticilerin cebini dolduruyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret Borsası tarafından dört yıl önce başlatılan "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesi kapsamında hizmete giren "Tortum Süt Toplama Merkezi"nin açılış töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, programda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de çok sayıda proje yapıldığını ancak projelerin her zaman yüzde 100 hedefini bulmadığını söyledi.

Bu projenin tam anlamıyla hedefine ulaştığını belirten Özgödek, "Erzurum tarım ve hayvancılık şehri, o bakımdan tarım ve hayvancılığa çok büyük destek sağlıyor. Bu kadar kısa sürede 40 trilyon civarında bir ödeme yapıldı ve bu artacak. Bu işin bir de süreklilik kazanması olacak. Bu önemli bir şey. Şimdi 9 ilçe ise inşallah 20 ilçeyi kapsamına alacak. İstihdam, süreklilik ve birçok bakımdan güzel bir proje." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentte ne kadar süt toplandığının bilinmediğini ve bunu soğuk süt zinciri kurarak olumlu hale getirmek istediklerini belirtti.

Projenin ana parasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderildiğini bildiren Sekmen, "Dün toplanamayan ve çok ucuza toplanan sütler değerinde toplanmaya başladı. Projede belli bir düzeye geldik ve çok daha ileri noktalara gideceğiz. Buralarda hayvancılığı çok fazla geliştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 550 gölet yaptık ve hedefimiz katlanarak 2 bin gölete ulaşmak. Her köyde göletimiz olacak. Hayvancılığı hep destekleyeceğiz." diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da 2018'de paydaşlarla başladıkları projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Projenin yürütücülüğünü borsa tarafından kurulan şirketin yaptığını hatırlatan Oral, şunları kaydetti:

"3 etap olarak başladığımız soğuk süt zinciri serüveninde şu anda üçüncü etabı tamamladık. 5 ilçemizin haricinde Tortum merkezinde de süt toplama merkezi geliştirdik. Önümüzdeki günlerde Horasan, Hınıs, Aşkale ve İspir'in merkezlerini de açacağız. Proje kapsamında 12 kişi istihdam edildi, 694 süt tankı dağıtıldı. Projenin amaçlarından biri olan üreticilerimizin emeklerinin karşılığını biraz daha fazla alabilmelerine sebep olabiliyorsak ne mutlu bize. Tortum'da 6 ay önce süt toplanmaya başlandı. Günlük ortalama 25 ton süt topluyoruz ve 29 mahallemizle aktif olarak çalışıyoruz. 270 üretici ailemize hizmet veriyoruz."

Oral, bugüne kadar kazanılan miktarların küçümsenmeyeceğini vurguladı.

Projenin çok yönlü kazanımlar sağladığını ifade eden Oral, "Bugüne kadar 1,5 milyon litre süt toplandı ve üreticimiz 8,5 milyon lira para aldı. Bu proje direkt üreticimizin cebini etkileyen bir proje. Projede yaklaşık 20 milyon lira yatırım yapmışız. Şu ana kadar 5 milyondan fazla bu şirket vergi ödemiş. Bu da projenin hem başarılı hem üreticimizin yanında hem de devletimizin vermiş olduğu yatırım bütçesinin yüzde 35'ini devletimize ödemiş olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, süt toplama merkezinin açılışı yapıldı.

Programa, Tortum Kaymakamı Okan Daştan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile vatandaşlar katıldı.