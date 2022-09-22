Erzurum'da yaralı bulunan kerkenez, doğan ve kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kentte bir süre önce çeşitli zamanlarda kırsal alanda bitkin ve yaralı halde delice doğan, kerkenez ve kızıl şahini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve orman endüstri mühendisi Muhammet Şadi Yumlu, kuşları teslim aldı.
Bakım, beslenme ve tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğaya salındı.
Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı
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