YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

22.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da yaralı bulunan kerkenez, doğan ve kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte bir süre önce çeşitli zamanlarda kırsal alanda bitkin ve yaralı halde delice doğan, kerkenez ve kızıl şahini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve orman endüstri mühendisi Muhammet Şadi Yumlu, kuşları teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğaya salındı.

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tedavi bakım

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
05:55
Öğle
12:13
İkindi
15:38
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Perşembe

Zafer Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Cem Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.