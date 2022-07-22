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Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

22.07.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu, 1863'te Osmanlı Devleti'nin emriyle Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'nin iki ülke arasında bir köprü vazifesi gördüğünü bildirdi.

Gençoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesince Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen "Güney Afrika'ya mühür vurmuş bir Erzurumlu, Ebubekir Efendi" konulu panelde, Ebubekir Efendi'nin Güney Afrika'daki etkisinden bahsetti.

Ebubekir Efendi'nin Erzurum'dan yalnız başına çıkarak Afrika'daki Türk-İslam çalışmaları yapması hakkında bilgiler veren Gençoğlu, Ebubekir Efendi'nin burada yaşadığı zorlu çalışmaların yanında, memleket hasretini gidermek için evine Erzurum ismini verdiğini kaydetti.

Araçların bile hararet yaptığı Afrika yollarında, yürüyerek İslam'ı anlatan bir alimi Afrika insanının bağrına bastığını kaydeden Gençoğlu, şöyle konuştu:

"Ebubekir Efendi, 1863'te Osmanlı Devleti'nin emriyle Güney Afrika'ya gönderilen bir Türk-İslam alimidir. Sömürgeciler Güney Afrika'yı sömürürken Ebubekir Efendi, çok başka bir anlayışla dünyanın ucuna gidip orada Osmanlı Devleti'nin desteğiyle bir okul açmış. Yerli öğrencileri siyah-beyaz diye ayırmamış. O dönemin tarihinde başka bir millette yoktur. Sadece Türkler bu şekilde hareket etmişlerdir. Bu şekilde orada yola çıkan, yerli halkın dilini öğrenen, onları uzun yıllar yetiştiren ve orada vefat eden bir Türk alimidir."

Gençoğlu, Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin iki ülke arasında kurduğu ilişkilerin önemine değinerek, "Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinde Ebubekir Efendi'nin bir rol model olarak tanıtılması, köprü vazifesi gördüğü için bu şahsiyetin o dönemde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı öğrencilerinin kurduğu camiler, geride bırakmış olduğu kültür mirası Ebubekir Efendi'nin Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinde işlenecek en önemli şahsiyet olduğunu gösterir." diye konuştu.

Afrikalının uyandığını çünkü geçmişini sadece Avrupa kaynaklarından öğrenmediğini vurgulayan Gençoğlu, yerli halkın, Asya, Türk ve Osmanlı kaynaklarıyla tarihlerini okutup öğrenmek istediğini, bu şekilde de devam edildiğini söyledi.

Afrika halkına İngiliz ve Fransızların yaptıklarını, Cape Town Üniversitesinde öğrencilere aktardığını anlatan Gençoğlu, "Bir tarafta dillerini değiştiren, sömüren İngilizler var öte yandan Erzurum'dan hiçbir şey almadan yola çıkan bir İslam alimi var. Orada da vefat ediyor. Bunları öğrencilere anlatınca duygulanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Gençoğlu'na Erzurum hatırası olarak Oltu taşından tespih hediye etti.

Gençoğlu da Ebubekir Efendi'yi anlatan kitabını panele katılanlar için imzaladı.

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

Erzurum'da Türk-İslam alimi Ebubekir Efendi'yi konu alan panel düzenlendi

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