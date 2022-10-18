Kuşlar, DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi tarafından koruma altına alındı.

Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde 3 kara çaylak, yılan kartalı, çıvgın ve ishak kuşu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

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