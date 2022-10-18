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  4. Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

18.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kara çaylak, kartal, çıvgın ve ishak kuşu tedavi edilip doğaya salınacak.

Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde 3 kara çaylak, yılan kartalı, çıvgın ve ishak kuşu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuşlar, DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi tarafından koruma altına alındı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

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