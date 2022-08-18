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Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

18.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Muhammet Sunar: - "Gençlerden bize maç yapma teklifi geldi. Biz de 'siz takımınız kurun, biz de kuralım, maç yapalım' dedik. Bugün de 7 kişi belediyemizden, 7 kişi de mahalle çocuklarından oluşturduğumuz iki takım halinde gayet güzel maç yapıyoruz"

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, saha gezisi sırasında çocuklar tarafından aldığı halı saha davetine formasını giyerek eşlik etti.

Belediye Başkanı Sunar, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki saha ziyaretleri esnasında halı sahada maç yapan çocuklarla karşılaştı.

Çocukların maç davetini en kısa sürede gerçekleştireceği sözünü veren Sunar, belediye personellerinden oluşturduğu 7 kişilik takımla halı sahaya gitti.

İsminin yazılı olduğu formayla sahaya çıkan Sunar, çocuklarla maç yaptı. Sunar, ayrıca halı sahada kendileriyle maç yapan Canpolat Özsoy'un da 16'ınca yaş gününü pasta sürpriziyle kutladı.

Belediye Başkanı Sunar, maçın ardından yaptığı konuşmada, bulundukları mahallede yoğun bir genç nüfusun olduğunu söyledi.

Mahalleye Spor Toto Teşkilatı iş birliğiyle güzel bir spor sahası kazandırdıklarını belirten Sunar, şöyle konuştu:

"Gençlerden bize maç yapma teklifi geldi. Biz de 'siz takımınız kurun, biz de kuralım, maç yapalım' dedik. Bugün de 7 kişi belediyemizden, 7 kişi de mahalle çocuklarından oluşturduğumuz iki takım halinde gayet güzel maç yapıyoruz. Canpolat Özsoy kardeşimizin de bugün 16. yaş günü. Kendisi de maşallah çok süper bir futbolcu. Onun da doğum gününü belediye olarak kutladık."

Halı sahada doğum günü kutlanan Özsoy da kendisine yapılan sürprizden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Sunar'a teşekkür etti.

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

- Belediye Başkanı Muhammet Sunar: - "Gençlerden bize maç yapma teklifi geldi. Biz de 'siz takımınız kurun, biz de kuralım, maç yapalım' dedik. Bugün de 7 kişi belediyemizden, 7 kişi de mahalle çocuklarından oluşturduğumuz iki takım halinde gayet güzel ma

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

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