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Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

02.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'da, Fransa'dan özel olarak getirilen akıllı iş makineleriyle yapılan yolların daha sağlam ve uzun ömürlü olması hedefleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte asfalt ihtiyacı olan yerler ve bozuk yolların yapımı için Fransa'dan son teknoloji 9 yol yapım makinesi getirildi.

Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Horasan ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yol yapım deneme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, "Fransa'ya yaptığımız ziyarette anahtar teslimi yaptık ve şu an bu teknolojiyi kullanan Türkiye'deki tek belediyeyiz. Çağın bütün teknik gelişmeleri baz alınarak üretilen bu teknoloji ile yollarımız mükemmel bir konfora ve daha yüksek standartlara kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

2023'ün Erzurum'da asfalt yılı olacağını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023'de asfaltsız mahalle kalmayacak. Belediyemiz şimdiye kadar merkez ve kırsalda 10 milyon ton asfalt döktü. Bu rakam Türkiye rekorudur. Yüz ölçümü baz alındığında elde edilen derecenin ne denli önemli ve büyük olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor ve şu an 500 noktada görev yapıyoruz. Çalışmalarımızın yüzde 35'ini yol yapım çalışmaları oluşturuyor. İnşallah gelecek yıl hedeflerimize ulaşacağız."

Mıcır sericili, emülsiyon tanklı ve püskürtmeli, bilgisayar kontrollü teleskopik kombine asfalt sistemine göre dizayn edilen yol yapım araçları, teknolojisi ile yüzde 30-35 malzeme maliyeti tasarrufunun yanı sıra işçilik ve zaman açısından birçok kolaylığı barındırıyor.

Kentte kış aylarının uzun ve sert geçmesi nedeniyle kısa çalışma sezonunda daha uzun çalışma imkanına kavuşturan makineler, asfalt dökülmesi gereken yerlerin dışında bilgisayar yardımıyla belirlenen yerlerdeki bozuk bölümlerin daha uzun ömürlü yapılmasına olanak sağlıyor.

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi asfalt

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