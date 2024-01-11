'Eş değiştirme gemileri'ni anlatmıştı! Esra Ezmeci'ye direkt sordu: Nasıl bu kadar seksi görünüyorsunuz?

Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına açık açık yanıt veren uzman psikolog Esra Ezmeci takipçilerinden gelen sorulara yanıtlar veriyor.
Ezmeci konuşmasında "Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Hürrem yağıyla da gündeme gelen Ezmeci'ye bir takipçisi mesaj atarak direkt merak ettiği bir konuyu sordu.
Esra Ezmeci "Sizin dişil enerjiniz hep yüksek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Dişilik ve seksilik aynı şey değildir. Yani her seksi kadın dişi veya çekici olmayabilir. Dişi kadın özgüvenlidir, dik bir duruşu ama narin bir tarafı vardır. Cildi, saçları parlak ve gergindir. Tüm ürünlerim kendi kullandığım karışımlardan dişilik arttırma ve koruma için üretilmiştir. Ve tabii ki ben de kullanıyorum. Özellikle dişilik için kadınlar sıcak erkekler soğuk sever'i mutlaka okuyun."
Ezmeci daha önce açıklamasında “Hürrem’in cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağıdır. Lavanta yağı özel bölgenize dokunduğu zaman özel bir uyarılma hissedeceksiniz, sıcaklık gibi yanma gibi. Orta boy bir tampon kullanın. Üzerine bir iki damla lavanta yağı kullanın ve tamponu yerleştirin. Bunu ilişkiden yarım saat önce yapın. İlişkiye gireceğiniz zaman tamponu atın ve öyle ilişkiye girin” demişti.