'Eş değiştirme gemileri'ni anlatmıştı! Esra Ezmeci'ye direkt sordu: Nasıl bu kadar seksi görünüyorsunuz?

"Dişilik ve seksilik aynı şey değildir. Yani her seksi kadın dişi veya çekici olmayabilir. Dişi kadın özgüvenlidir, dik bir duruşu ama narin bir tarafı vardır. Cildi, saçları parlak ve gergindir. Tüm ürünlerim kendi kullandığım karışımlardan dişilik arttırma ve koruma için üretilmiştir. Ve tabii ki ben de kullanıyorum. Özellikle dişilik için kadınlar sıcak erkekler soğuk sever'i mutlaka okuyun."