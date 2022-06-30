İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemer Mahallesi 905 Sokak'ta iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmana bitişik üçer katlı iki binanın çatısına da sirayet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle binalarda mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, üç binanın çatısında hasara neden oldu.
Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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