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Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

05.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 73 yaşında vefat eden 22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törende, Özcan'ın öz geçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Hulusi Akar Camisi'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Özcan'ın ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Özcan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

- Niyazi Özcan'ın öz geçmişi

Niyazi Özcan, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 1949 yılında doğdu. İlkokuldan sonra eğitimine Nazmi Toker Ortaokulu ve Kayseri Lisesi'nde devam eden Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra da Öz-Kar İnşaat'ı kurdu.

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Özcan, ayrıca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruculuğu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nda meslek komitesi başkanlıkları yaptı. Özcan, aynı zamanda Kayserispor Kulübü yöneticiliğinde de bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Özcan, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

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