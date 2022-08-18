Eski Çarkıfelek hostesi 47 yaşındaki Victoria Silvstedt teknede beyaz bikinisiyle şov yaptı!

Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, sevgilisinin lüks teknesinde Fransa sahillerinde tatil yapıyor.

MİLYONER SEVGİLİSİYLE TATİLDE!

Ünlü model, milyoner işadamı erkek arkadaşı Maurice Dabbah ile neredeyse bütün yaz seyahat etti.



47 yaşındaki Victoria Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisiyle güneşlenirken kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.



VICTORIA SILVSTEDT KİMDİR? Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.



Silvstedt, birkaç yıl sonra ise annesinin fotoğraflarını göndermesinin ardından güzellik yarışmasına katıldı ve sonrasında Sun City'de, Güney Afrika 1993 Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etmek üzere seçildi. Ardından Paris'te bir modellik ajansı ile sözleşme imzalayan manken, birçok ünlü marka ile çalışmaya başladı.

