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Eski defterler açılacak! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.08.2024 16:35
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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, kura çekimine ikinci torbadan katılıyor. Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Fransa'nın Lille ekibi ile 2-1'in rövanşında 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

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Kupa 2’nin yeni formatında 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak. Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan katılsa da artık bunun da çok önemi kalmadı. Çünkü her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2’şer rakiple eşleşip 4’ü içeride ve 4’ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak.

Ligi ilk 8’de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri Play-Off turuna kalacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

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Fanatik'in haberine göre, henüz Avrupa Ligi’nde eleme aşaması devam ediyor ancak Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerinden bazıları şimdiden belli oldu.

MOURINHO YABANCILIK ÇEKMEYECEK

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Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri arasında Jose Mourinho’nun görev yaptığı 4 kulüp bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
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FRANKFURT

REAL SOCIEDAD

LYON

OLYMPIAKOS

ATHLETIC BILBAO

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UEFA Avrupa Ligi son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi
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