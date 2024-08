Eski defterler açılacak! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Fransa'nın Lille ekibi ile 2-1'in rövanşında 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Kupa 2’nin yeni formatında 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak. Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan katılsa da artık bunun da çok önemi kalmadı. Çünkü her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2’şer rakiple eşleşip 4’ü içeride ve 4’ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak.

Ligi ilk 8’de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri Play-Off turuna kalacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre, henüz Avrupa Ligi’nde eleme aşaması devam ediyor ancak Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerinden bazıları şimdiden belli oldu.

MOURINHO YABANCILIK ÇEKMEYECEK

Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri arasında Jose Mourinho’nun görev yaptığı 4 kulüp bulunuyor.