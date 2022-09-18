YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Eski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

18.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, Pekşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı

Vefat eden 25. ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.

Pekşen'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından Pekşen'in cenaze namazı kılındı.

Buradaki cenaze törenine, Pekşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı.

Haluk Pekşen'in cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

- İki dönem milletvekilliği yaptı

1961'de Trabzon Yomra'da doğan Pekşen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık ve öğretim üyeliği yapan Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yöneticiliğinde bulundu.

25. ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekilliği görevinde bulunan Pekşen, evli ve iki çocuk babasıydı.

Eski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

- Törene, Pekşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cenaze namazı Haluk Pekşen cebeci asri mezarlığı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:48
İkindi
16:17
Akşam
19:01
Yatsı
20:20
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.