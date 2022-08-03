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Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

03.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren, eski nişanlısının kız arkadaşını ise yaralayan kadın adliyeye sevk edildi.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde dün eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve Yıldız'ın kız arkadaşı E.D'ye tabancayla ateş eden ve Yıldız'ın ölümüne, E.D'nin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fatma G'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Fatma G, bu sırada gazetecilerin, "Eski nişanlınızı neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde dün Fatma G, eski nişanlısı olduğu öğrenilen Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye, Yıldız'ın iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, yaralanan Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fatma G. olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanmıştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak Ali Paşa Camisi'ne getirildi. Ahmet Batuhan Yıldız, burada kılınan namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

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Tokat kadın sevk

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