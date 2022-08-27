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Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

27.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen araca yönelik operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, erkek çoraplarının içine gizlenmiş 1 kilo 522 gram metamfetamin ve 4,46 gram esrar ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
polis uyuşturucu metamfetamin operasyon

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