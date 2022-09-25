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Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

25.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinayet şüphelisi baba ile 2 oğlu, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki evde Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile baba İsmail A. (50), oğulları Baran (22) ve Beytocan A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin, tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Şener, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, Gezgin ise özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan baba ve 2 oğlunun yakalanması için özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra yaklaşık 350 polisin katılımıyla çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarında dronlar da kullanıldı.

Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Kütahya kara yollarının yanı sıra kent merkezinde de uygulama noktaları oluşturuldu, birçok araç durdurularak arandı.

Aranan 3 zanlı Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüpheli baba ve 2 oğlu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Zanlılardan Beytocan A. hastane çıkışı babasına sitem ederek, "Ben cinayet işlemedim, onlar benim dayımın oğlu." dedi.

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

- Cinayet şüphelisi baba ile 2 oğlu, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yakalandı

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
polis operasyon silahlı kavga

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