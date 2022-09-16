Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Yaklaşık 20 yıldır birlikte uçuşlar yapan "The Acrobats" pilotları Franck Soubrane ve Eddy Dussau, Pitts S2S ve Extra 260 uçakları ile akrobasi ve hava yarışı pilotu Daniel Genevey Extra 330 SC tipi uçağıyla hünerlerini sergileyecek.

Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ile Türk Hava Kurumu gösterilerini sunacak. Ayrıca M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları programda yer alacak.

- Hafta sonunda halka açık ve ücretsiz düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"de SOLOTÜRK, HÜRKUŞ ve akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterilerinin yanı sıra İsviçreli Danielle Del Buono uçuş sırasında uçağın kanadında yürüyecek

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