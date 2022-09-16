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Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

16.09.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonunda halka açık ve ücretsiz düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"de SOLOTÜRK, HÜRKUŞ ve akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterilerinin yanı sıra İsviçreli Danielle Del Buono uçuş sırasında uçağın kanadında yürüyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yarın başlayıp iki gün sürecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" için hazırlıklar tamamlandı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl gösterilerin 7'ncisini gerçekleştirecek.

Havacılık Merkezinin Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk Dergin koordinesinde son hazırlıklar gözden geçirilerek alan gösterilere hazır hale getirildi.

Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ile Türk Hava Kurumu gösterilerini sunacak. Ayrıca M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları programda yer alacak.

İsviçreli Danielle Del Buono, uçuş sırasında pilot Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyecek.

Yaklaşık 20 yıldır birlikte uçuşlar yapan "The Acrobats" pilotları Franck Soubrane ve Eddy Dussau, Pitts S2S ve Extra 260 uçakları ile akrobasi ve hava yarışı pilotu Daniel Genevey Extra 330 SC tipi uçağıyla hünerlerini sergileyecek.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek etkinlikte Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise ACT Hava Yolları sponsorluğunda organizasyona katılacak.

- "İki yıl sonra seyircimizle buluşacağımız için heyecanlıyız"

Senan Öztürk Dergin, gazetecilere, "Sivrihisar Hava Gösterileri"nin Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından ilk kez seyircili olacağını söyledi.

17-18 Eylül'deki gösterilerin heyecanlı geçeceğini dile getiren Dergin, "İki yıl sonra seyircimizle buluşacağımız için heyecanlıyız. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Dergin, seyircili son hava gösterilerini 2019'da 56 bin kişinin izlediğini sözlerine ekledi.

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

- Hafta sonunda halka açık ve ücretsiz düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"de SOLOTÜRK, HÜRKUŞ ve akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterilerinin yanı sıra İsviçreli Danielle Del Buono uçuş sırasında uçağın kanadında yürüyecek

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı

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