Eskişehir'de polisin çabası yaralı kadının hayatını kurtardı

Sütlüce Mahallesi Kankardeşler Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan İran uyruklu Hamıd S. (44) ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

- Tartıştığı eşini bıçakla yaralayıp evi ateş veren şüpheli koçbaşı kullanarak eve giren polis ekiplerince etkisiz hale getirildi

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