Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu. Yağış nedeniyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin yanı sıra kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı. Sağanak nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. İtfaiye ekipleri yoğun su altında kalan yerlerde suların tahliyesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise trafikte düzenlemeler yaptı. Birçok aracın suda mahsur kaldığı kentte yağış halen devam ediyor.

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Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu