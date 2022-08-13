YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

13.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yağmur Eskişehir sağanak

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:34
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.