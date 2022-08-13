ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer aradı.
Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Eskişehir'de sağanak etkili oldu
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