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Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

20.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Bazı vatandaşlar ise dolu yağışından korumak için araçlarının üzerlerine battaniye örttü.

Öte yandan Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'taki bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binada bulunanları tahliye etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

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