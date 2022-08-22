YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

22.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koza Altın AŞ'nin Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

- Koza Altın AŞ'nin Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Koza Altın

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:51
Akşam
19:53
Yatsı
21:18
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.