YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

19.09.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de beyaz eşya tamircisi Recep Yetim'in yaralı halde bulduğu ve adını "Şakir" koyduğu karga görenlerin ilgisini çekiyor.

Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta beyaz eşya tamircisi Yetim gazetecilere, yaklaşık 4 ay önce sabah saatlerinde evden çıktığını ve yerde kedilerle boğuşan bir karga yavrusu gördüğünü söyledi.

Yavrunun ayaklarına ip dolaştığını ve kedilerin saldırısı sonucu yaralandığını ifade eden Yetim, şunları söyledi:

"Uzun süre anne ve babasının yavru karganın yanına gelmesini bekledim. Gelmeyince iş yerime getirdim. Onu güzelce temizledim. Yaklaşık 4 aydır komşularımızla birlikte bakıyoruz. Adeta mahallenin meşhuru oldu. Arada bir dışarıya çıkıyor, geziyor. Kafesten çıkacağı zaman beni uyarıyor. Kanatları çıkmaya başlayınca doğasına bırakmaya niyetliyim. Yavru kargayı parayla isteyen de oldu ancak vermedim. Artık, Şakir bizim maskotumuz. Karga da olsa kedi, köpek de olsa hayvanlar bakılmaya muhtaç."

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
karga

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:57
İkindi
16:25
Akşam
19:09
Yatsı
20:27
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.