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Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

08.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından temin edilen 6 tır gıda malzemesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Afganistan'a gidecek İyilik Treni'ne yüklenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

İl Müftüsü Bekir Gerek, AA muhabirine, mevsim şartları nedeniyle yaşanan olumsuz durumlardan dolayı Afganistan'daki insanların gıda yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

AFAD'ın bölgeye yönelik çalışma başlattığını anlatan Gerek, şöyle konuştu:

"18-19 Ağustos tarihleri arasında 6'ncı İyilik Treni, Ankara'dan bölgeye gönderilecek. Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız'ın onayıyla İlçe Müftülüklerimiz, din görevlilerimiz, Kur'an-ı Kerim öğreticilerimiz, vaizlerimiz ve hayırseverlerin gayretleriyle yardım kampanyası başlattık. 5 tır un, 1 tır da diğer gıda malzemeleri olmak üzere 6 tır gıda maddesi temin ettik. Tırlardaki gıda malzemeleri yarın Ankara'da AFAD'a teslim edilecek. Bu yardım, Eskişehir'deki insanların hayırseverliğini gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yardımlar, Afganistan'da yaşayanların dertlerine merhem olacaktır."

Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla Ankara'ya uğurlandı.

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Afganistan diyanet vakfi müftülük yardım

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