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Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

27.09.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara'ya uğurlandı.

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

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Anahtar Kelimeler:
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