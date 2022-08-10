Esra Ezmeci'nin programında tepki çeken olay! Kemal Sunal filmi gibi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran psikolog Esra Ezmeci'nin programında bu defa izleyenleri şaşkına çeviren bir konu ele alındı.

Programa başvuran Muammer adlı genç, tanıştıktan 4 ay sonra istemeye gittiği Cansu adlı genç kızın ailesinin akıl almaz isteklerini sıralayıp, çaresiz olduğunu dile getirdi.

EVLİLİK TALEPLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Programa babasıyla birlikte katılan Muammer, Cansu'nun ailesinin kendisinden 25 ayar 6 bilezik, küpe, altın saat, 3 yüzük, hasır kelepçe, 1,5 metre altın zincir, zincirin çiçeği, yatak odası, koltuk takımı, beyaz eşya(full), halı ve perde, salon takımı istediğini öne sürdü.

PARAYI BULMAZSA EVLENEMEYECEK

Esra Ezmeci'nin programında açıklamalarda bulunan Muammer ise Cansu'ya çok aşık olduğunu ve 1 milyon TL değerindeki başlık parasını bulup Cansu ile mutlu bir yuva kurmak istediğini dile getirdi.

Muammer'in bu durumu, efsane isim Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi 'Kibar Feyzo'yu akıllara getirdi.

KİBAR FEYZO'NUN KONUSU

Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için Gülo'nun babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.