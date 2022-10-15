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Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şoke etti! "Baldızımla senelerdir... Şimdi de..."

15.10.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ve Serap Paköz'ün karşısına rakip olan Esra Ezmeci'nin programı ekrana veda ediyor. FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı alındı. Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci, son olarak, "Baldızımla 3 senedir ilişkim var. Beni ablasından ayrılmam için zorluyor. Çocuklar da var üzülüyordum." itirafı dikkat çekti.

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

"BALDIZIMLA 3 SENEDİR İLİŞKİM VAR..."

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir soruya yanıt verdi. Bir takipçisi, "Baldızımla 3 senedir ilişkim var. Beni ablasından ayrılmam için zorluyor. Çocuklar da var üzülüyordum." sorusunu sordu.

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Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Baştan böyle bir duruma girmemeniz gerekirdi. Şu an bir şekilde bu ilişkiyi bitirin ya da eşinize her şeyi anlatın." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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