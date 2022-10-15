Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şoke etti! "Baldızımla senelerdir... Şimdi de..."

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

"BALDIZIMLA 3 SENEDİR İLİŞKİM VAR..."

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir soruya yanıt verdi. Bir takipçisi, "Baldızımla 3 senedir ilişkim var. Beni ablasından ayrılmam için zorluyor. Çocuklar da var üzülüyordum." sorusunu sordu.

Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Baştan böyle bir duruma girmemeniz gerekirdi. Şu an bir şekilde bu ilişkiyi bitirin ya da eşinize her şeyi anlatın." yanıtını verdi.